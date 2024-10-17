لمدة 12 شهرًا.. "التخصصات الصحية" تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية

وأوضحت الهيئة أنها أتاحت التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، ويستمر حتى 26 من أكتوبر الجاري، داعية الراغبين في التقديم إلى التأكد من إرفاق متطلبات القبول، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، ومن حملة شهادة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية (أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء طبية، علم حيوان، علم نبات، علوم طبية حيوية، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية لبرنامج فني الترميز الطبي)، وحاصل على شهادة لغة إنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 75 لبرنامج فني الترميز الطبي، ودرجة STEP 46 لبرنامج فني رعاية المرضى، ودرجة STEP 67 لبرنامج فني التعقيم.