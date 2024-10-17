لمدة 12 شهرًا.. "التخصصات الصحية" تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، بدء التقديم على ثلاثة برامج تدريبية؛ وهي: برنامج فني الترميز الطبي، وبرنامج فني التعقيم الطبي، وبرنامج فني رعاية المرضى، وذلك من خلال الأكاديمية الصحية.
وأوضحت الهيئة أنها أتاحت التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، ويستمر حتى 26 من أكتوبر الجاري، داعية الراغبين في التقديم إلى التأكد من إرفاق متطلبات القبول، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، ومن حملة شهادة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية (أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء طبية، علم حيوان، علم نبات، علوم طبية حيوية، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية لبرنامج فني الترميز الطبي)، وحاصل على شهادة لغة إنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 75 لبرنامج فني الترميز الطبي، ودرجة STEP 46 لبرنامج فني رعاية المرضى، ودرجة STEP 67 لبرنامج فني التعقيم.
وبيّنت الهيئة أن مدة التدريب 12 شهرًا، تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة، التي تؤهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات ومتطلبات البرامج كافة.