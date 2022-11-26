"القصبي": نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية يساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية

أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، تجسد حرص القيادة الرشيدة، أيدها الله، على إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تساعد على تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وجذب الاستثمارات، وقيام صناعات جديدة؛ مما يزيد فرص العمل ويسهم في تحقيق أهداف المملكة وفق رؤية 2030.