"القصبي": نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية يساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية

أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، تجسد حرص القيادة الرشيدة، أيدها الله، على إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تساعد على تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وجذب الاستثمارات، وقيام صناعات جديدة؛ مما يزيد فرص العمل ويسهم في تحقيق أهداف المملكة وفق رؤية 2030.
وبيّن أن النظام يهدف لحماية الصناعة المحلية في المملكة من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات عبر فرض تدابير ضد هذه الواردات على حدود المملكة الجمركية، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.