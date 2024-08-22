شاهد.. رجال مرور العاصمة المقدسة ينجحون في إدارة الطرق أثناء موجة الأمطار الغزيرة

ولم تقتصر جهود رجال المرور على الحضور الميداني فقط، بل شملت أيضاً استخدام التقنيات الحديثة، مثل كاميرات المراقبة وأنظمة الإشارات الذكية؛ للتفاعل مع الوضع المروري في الوقت الحقيقي. كما تم تفعيل الخطط الاحترازية التي تتضمن تحويل مسارات الحركة المرورية في حال إغلاق بعض الطرق بسبب تجمع المياه.