السعودية للشحن تعين المهندس لؤي مشعبي في منصب العضو المنتدب

من جانبه قال لؤي: “مع المرحلة الجديدة في مسيرتي المهنية، أتطلع لمواصلة خدمة قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة وإبراز إمكاناته الواعدة". وأضاف:" بجهودنا جميعا سنواصل في السعودية تنمية اعمالنا وتقديم المساهمة الفاعلة لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية تحقيقا لرؤية ٢٠٣٠، وأضاف، لدينا كوادر فاعلة نعتز بدورهم في توسع اعمال السعودية للشحن ونموها على مدار السنوات الماضية وندرك سوياً حجم المسؤولية التي نتشرف بها كناقل وطني لوجستي لتعزيز مكانة المملكة والاستفادة من الموقع الجغرافي الحيوي لبلادنا من خلال تقديم خدمات شحن تواكب تطلعات عملاءنا حل العالم وربط بلادنا بتلك الدول وتعزيز التبادل التجاري فيما بينها.