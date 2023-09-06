متدربو "التدريب التقني" يحصدون 11 جائزة عالمية في معرض الاختراعات بسنغافورة

وقد عقدت المؤسسة برنامجًا تأهيليًّا للمتدربين المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بسنغافورة "Worldinvent Singapore" في عدد من المسارات بمشاريع ترشحت على مستوى المملكة، بإشراف عدد من المدربين المؤهلين في هذا المجال، وتم خلالها استعراض مشاريع المتدربين، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام؛ وذلك لإكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشاريع لتواكب متطلبات المسابقة لهذا العام؛ بما يسهم في تعزيز بناء الإنسان وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.