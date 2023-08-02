"كاتب": لهذه الأسباب يتحول "الذكاء" إلى مصطلح نموذج "الغباء الاصطناعي"

وأردف "الصفيان"، كما أن الغباء الاصطناعي يشير إلى القدرة المحدودة للنظم الذكية على فهم واستيعاب البيانات، واتخاذ القرارات بشكل مستقل وفعال. فعلى سبيل المثال، الروبوتات والنظم الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي قد تكون لديها صعوبة في فهم سياق الحوار أو التعامل مع حالات الاستثناء، كما أن تأثير الغباء الاصطناعي على الثورة الرقمية والتكنولوجيا يمكن أن يكون سلبيًّا في بعض الحالات. على سبيل المثال، قد يكون للنظم الذكية والغباء الاصطناعي، تأثير على قدرتها على تسليم الخدمات بشكل فعال أو تحقيق أداء أمثل في بعض المهام التكنولوجية المتقدمة.