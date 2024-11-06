"ساوندستورم 2024" يخصص فقرات أكبر لأبرز الفنانين العرب ويطرح باقات مخصصة للجمهور النسائي

يعود "ساوندستورم"، المهرجان الموسيقي الذي تنظمه "مدل بيست" والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسخته الخامسة في ديسمبر المقبل مصحوبًا بأجواء مفعمة بالحماس مع مجموعة مميزة من أبرز النجوم العرب الذي سيخصص لهم المهرجان هذا العام فقرات غنائية أكبر تمتد كل منها ساعًة كاملًة، وسيظهر بعض الفنانين مثل عبد المجيد عبد الله ومروان موسى وفرقة ميامي لأول مرة على مسارح "ساوندستورم"، إلى جانب عودة بعض الفنانين مثل إليسا وأحمد سعد للمشاركة في المهرجان الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويمنح الزوار فرصة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنماط الموسيقية، بدءًا من البوب العربي الكلاسيكي وصولاً إلى الراب، معلنًا عن إطلاق فئة تذاكر جديدة وحصرية مخصصة للجمهور النسائي .
للمرة الأولى هذا العام، يقدم مهرجان "ساوندستورم" ضمن فئة تذاكر المجموعات، طاولات فئة الدخول العام بلس (GA+)، بالإضافة إلى طاولات مخصصة للسيدات فقط والتي ستكون بحجز مسبق عند شراء التذاكر، وتناسب باقة طاولات GA+ المجموعات المكونة من ستة أشخاص، وتمنح حامليها رؤية من منصات مرتفعة تطل على مسرح "بيج بيست" مع إطلالات مخصصة لجميع المسارح الأخرى، إلى جانب خدمة مواقف سيارات وممر دخول خاص ، مع رصيد محفظة بقيمة 600 ريال سعودي للطعام والمشروبات.
وتقدم فئة تذاكر البلكونة VIB في مسرح "أندرجراوند 1" مزايا حصرية، تشمل بلكونة خاصة بإطلالة مميزة على جميع المسارح، وإمكانية الوصول إلى جسر ستورم لوب، ودخولًا سريعًا عبر بوابة ومواقف سيارات خاصة، بالإضافة إلى رصيد بقيمة 3000 ريال سعودي للطعام والمشروبات، ما يجعل هذه الفئة الخيار الأمثل للمجموعات التي تصل إلى 15 شخصًا.
وتوفر فئة تذاكر بلكونة VIB هذا العام لزوار المهرجان مزايا مختلفة، سواء كانت لمجموعة من الأصدقاء أو في تجربة خاصة للسيدات فقط، منها طاولة تتسع حتى 8 أشخاص، بالإضافة إلى إطلالات حصرية على مسرح "بيج بيست" وأخرى مخصصة لجميع مسارح المهرجان، مع إمكانية الوصول لجسر ستورم لوب، وخدمات الدخول السريع مع مواقف السيارات المخصصة، فضلاً عن رصيد بقيمة 1600 ريال سعودي للطعام والمشروبات.
بالإضافة إلى عروض تذاكر المجموعات، يقدم ساوندستورم خيارات تذاكر فردية تناسب مختلف الفئات، لتلبية احتياجات جميع الزوار. وتشمل هذه الخيارات تذكرة الدخول العام (GA) التي تتيح الوصول إلى جميع المسارح ومواقف سيارات مخصصة، بالإضافة إلى رصيد محفظة بقيمة 25 ريال سعودي، ما يضمن تجربة ممتعة بتكلفة مناسبة للميزانية.
وتوفر فئة تذاكر الدخول العام بلس (GA+) امتيازات متعددة مثل مناطق مخصصة في جميع المسارح، ومنصة مشاهدة مرتفعة على مسرح "بيج بيست"، بالإضافة إلى رصيد محفظة بقيمة 50 ريالًا سعوديًا للاستمتاع بالمهرجان.
وبإمكان رواد المهرجان الحصول على تجربة حضور مميزة من خلال فئة تذاكر VIB، التي تمنح صاحبها إمكانية الوصول إلى جسر ستورم لوب المرتفع الذي يتيح الوصول إلى جميع مسارح المهرجان، والاستمتاع بإطلالات بانورامية من منصات VIB، بالإضافة إلى رصيد محفظة بقيمة 100 ريال سعودي.
ولمعايشة تجربة فريدة من نوعها، توفر فئة تذاكر VIB+ مزايا فريدة مثل الوصول الحصري إلى منصة جانبية بالقرب من منصة الـ "دي جي"، وعربة جولف للتنقل بين المسارح، والدخول إلى صالة VIB Box الحصرية، بالإضافة إلى رصيد محفظة بقيمة 500 ريال سعودي.
يعد ساوندستورم 2024 أضخم مهرجان موسيقي من نوعه بالمنطقة، وحدثًا ثقافيًا يجمع عشاق الموسيقى من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بأفضل المواهب الموسيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.
لمزيد من المعلومات حول التذاكر والفنانين وأحدث أخبار المهرجان، يرجى زيارة موقع مدل بيست.