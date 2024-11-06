"ساوندستورم 2024" يخصص فقرات أكبر لأبرز الفنانين العرب ويطرح باقات مخصصة للجمهور النسائي

يعود "ساوندستورم"، المهرجان الموسيقي الذي تنظمه "مدل بيست" والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسخته الخامسة في ديسمبر المقبل مصحوبًا بأجواء مفعمة بالحماس مع مجموعة مميزة من أبرز النجوم العرب الذي سيخصص لهم المهرجان هذا العام فقرات غنائية أكبر تمتد كل منها ساعًة كاملًة، وسيظهر بعض الفنانين مثل عبد المجيد عبد الله ومروان موسى وفرقة ميامي لأول مرة على مسارح "ساوندستورم"، إلى جانب عودة بعض الفنانين مثل إليسا وأحمد سعد للمشاركة في المهرجان الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويمنح الزوار فرصة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنماط الموسيقية، بدءًا من البوب العربي الكلاسيكي وصولاً إلى الراب، معلنًا عن إطلاق فئة تذاكر جديدة وحصرية مخصصة للجمهور النسائي .