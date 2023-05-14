شخصيات دينية سودانية: المملكة بلد الإنسانية بلا منازع وقيادتها تعنى بالمسلمين في كل العالم

وأكد أستاذ أصول الفقه بكلية القانون بجامعة الجزيرة الدكتور حاتم إبراهيم محمد أحمد إبراهيم، أن دور المملكة دور ريادي، وليس بغريب عليها، ويتسق مع موقعها ومكانتها في نفوس المسلمين، مثمنًا ما تقوم به المملكة تجاه الأزمة المتفاقمة في السودان من أخذ زمام المبادرة لإطفاء نار الحرب التي أزهقت كثيرًا من الأرواح ودمرت البنى التحتية، وأهلكت الحرث والنسل، وتهجر الناس من جرائها وتركوا الدار والوطن، مشيرًا إلى أن المملكة وقيادتها سباقة في تهيئة أجواء الحوار للفرقاء في مدينة جدة وقيامها بتقديم المساعدات الإنسانية في هذا الوقت الصعب، وفي سائر الأوقات العصيبة لبلادنا وغيرها؛ فاستحقّت لقب مملكة الخير بلا منازع.