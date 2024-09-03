هنا "مملكة الإنسانية".. شاهد نقل "عامل وافد" من شقراء بطائرة طبية للعلاج بالرياض

تَجَلت الإنسانية في أبهى صورها، عندما تعرض "عامل آسيوي" لإصابة بالغة بسبب سقوطه أثناء العمل في أحد القصور التراثية بشقراء؛ إذ نُقِل لمستشفى شقراء وقُدّم له العلاج اللازم، ثم نُقل بطائرة الإخلاء الطبي من شقراء للعلاج في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة الرياض.