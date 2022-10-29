برعاية خادم الحرمين الشريفين.. انعقاد مؤتمر دولي لأبحاث الإعاقة في أكبر حشد علمي استثنائي بالرياض

ويحظى المؤتمر في نسخته السادسة بحضور نخبة من المتحدثين، من أبرزهم وزير الحج والعمرة رئيس هيئة جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة نائب رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالله بن عمرو السواحة، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، والمدير التنفيذي لمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور إدوارد كوبيلر، إلى جانب توجيه الدعوة لعدد من المختصين، في مقدمتهم الدكتورة جيرالدين داوسون المتخصصة في الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة ديوك الأمريكية، والدكتور فوزان بن سامي الكريع أستاذ الوراثة البشرية في كلية الطب بجامعة الفيصل رئيس قسم الجينوم التطبيقية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وكذلك عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لمنتدى الإعاقة الأوروبي (EDF) هامبرتو إنسوليرا، والدكتورة مريم النفيعي الأستاذ المشارك في قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، التي تقوم حاليًا بالبحث عن أنظمة تفاعلية ذكية، تعزز إدراك وقدرة الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يشارك في المؤتمر رئيس الاتحاد العالمي للصم الأمين العام للتحالف الدولي للإعاقة الدكتور جوزيف موراي، وعضو الجمعية الدولية لأبحاث التوحد الدكتور محمد الدوسري، وغيرهم الكثير؛ وهو ما يشير بوضوح إلى أن المؤتمر تغيير لا مجرد تفكير، وليس فعالية للوجاهة وتبادُل الآراء فقط، بل هو بوابة قرارات وتغيير.