بسحب خثرة دماغية.. إنقاذ حياة حاجة مغربية تعرضت لجلطة حادة في المدينة المنورة

وأوضح التجمع الصحي أن المريضة وصلت إلى طوارئ مستشفى الحرم، وهي تعاني ضعفًا شديدًا في الجانب الأيسر من الجسم، وضعف الوعي والقدرة على الكلام، وبعد إجراء الفحص السريري للحالة، تم تحويلها عبر مسار السكتات الدماغية إلى المستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان الطبية، حيث باشر فريق طبي بعمل الأشعة المقطعية لشرايين الدماغ بشكل عاجل، ومناقشة الحالة مع مستشفى صحة الافتراضي عن طريق جهاز الطب الاتصالي الذي قرر سحب الخثرة الدماغية بقسم القسطرة العلاجية، تكللت العملية بالنجاح.