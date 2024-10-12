الجمعة المقبل.. مهرجان العُلا للتمور يطلق سوق المزارعين بـ"جلسات تفاعلية" مع الطُّهاة

ويواصل مزاد العُلا للتمور في أسبوعه الخامس فعالياته، وشهد إقبالًا كبيرًا من الأهالي والزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث تستمر فعالياته حتى التاسع من نوفمبر المقبل، خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بجوار ملعب الإسكان جنوبي المحافظة، إذ تسعى من خلاله الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى دعم اقتصاد المحافظة من خلال النشاط الزراعي، وتقديم تجربة اقتصادية واجتماعية، للوصول بمنتجات تمور المزارعين فيها إلى الأسواق العالمية.