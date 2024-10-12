الجمعة المقبل.. مهرجان العُلا للتمور يطلق سوق المزارعين بـ"جلسات تفاعلية" مع الطُّهاة

تطلق الهيئة الملكية لمحافظة العُلا يوم الجمعة المقبل، سوق المزارعين ضمن فعاليات مهرجان العُلا للتمور في سوق المزارعين بحي المنشية، الذي بدأ في 13 من شهر سبتمبر ويستمر حتى 9 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع عدة جهات حكومية وخاصة.
وتهدف الهيئة إلى تسليط الضوء على التراث الغني للعُلا، واستكشاف طرق مبتكرة لاستخدام التمور في صناعة منتجات متعددة؛ حيث يشهد السوق، هذا العام، إضافة جديدة، تتمثل في استضافته جلسات تفاعلية مع نخبة من أشهر الطُّهاة؛ بهدف تسليط الضوء على إرث العُلا واستكشاف طرق مبتكرة لاستخدام التمور في صناعة منتجات وأطباق متنوعة.
وتؤكد الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عبر المهرجان التزامها بدعم المزارعين، بتقديم برامج وورش عمل ودورات تدريبية لتشجيع الممارسات المستدامة، وزيادة الإنتاجية، حيث يعد ذلك ضمن المستهدفات في تعزيز تنافسية تمور العلا محليًا وإقليميًا؛ تحقيقًا للتنمية الاقتصادية عبر قطاع الزراعة، حيث تشكّل تمور العلا علامة بارزة في مهرجانات التمور السعودية، بالعمل مع العديد من الشركاء والمؤسسات لتنمية قطاع الزراعة ضمن أهداف التنمية المستدامة للعُلا، ووفق أهداف رؤية المملكة 2030.
ويواصل مزاد العُلا للتمور في أسبوعه الخامس فعالياته، وشهد إقبالًا كبيرًا من الأهالي والزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث تستمر فعالياته حتى التاسع من نوفمبر المقبل، خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بجوار ملعب الإسكان جنوبي المحافظة، إذ تسعى من خلاله الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى دعم اقتصاد المحافظة من خلال النشاط الزراعي، وتقديم تجربة اقتصادية واجتماعية، للوصول بمنتجات تمور المزارعين فيها إلى الأسواق العالمية.