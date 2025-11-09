انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" بمشاركة دول البحر الأحمر

شهدت قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي، اليوم، انطلاق فعاليات التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 8"، الذي تستضيفه القوات البحرية الملكية السعودية، بمشاركة القوات البرية والجوية، ووحدات من حرس الحدود، إلى جانب قوات بحرية من دول البحر الأحمر: الأردن، مصر، جيبوتي، السودان، اليمن، ومراقبين من باكستان وموريتانيا.