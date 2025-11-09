انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" بمشاركة دول البحر الأحمر

شهدت قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي، اليوم، انطلاق فعاليات التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 8"، الذي تستضيفه القوات البحرية الملكية السعودية، بمشاركة القوات البرية والجوية، ووحدات من حرس الحدود، إلى جانب قوات بحرية من دول البحر الأحمر: الأردن، مصر، جيبوتي، السودان، اليمن، ومراقبين من باكستان وموريتانيا.
وأوضح قائد الأسطول الغربي وقائد التمرين اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، أن التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي والتكامل الأمني بين الدول المشاركة، وتأمين البحر الأحمر وحماية الممرات البحرية وخطوط الإمداد العالمية.
من جانبه، أكد مدير التمرين العميد البحري الركن عبدالله محمد العنزي أن هذه النسخة تُعد امتدادًا لتمارين "الموج الأحمر" منذ انطلاقها عام 2019، مشيرًا إلى التطور النوعي في أساليب التخطيط والتنفيذ، ورفع الجاهزية باستخدام أنظمة ومنصات قتالية حديثة.
ويتضمن التمرين تنفيذ عمليات بحرية في الحروب السطحية وتحت السطحية والجوية، والحرب الإلكترونية، والتصدي للزوارق السريعة، وحماية الملاحة، ومكافحة التهريب والإرهاب والقرصنة، إضافة إلى الرمايات الحية.
كما يشمل عددًا من الفرضيات والتدريبات الميدانية مثل القتال في المناطق المبنية، والدوريات، والإغارة، والكمائن، ومكافحة الإرهاب، وتحرير الرهائن.