تكتيك جديد لـ "البابون" .. أمين عسير يرد على مهاجمة القرود له: اخترتم الشخص الغلط

يبدو أن قرود البابون اتخذت تكتيكًا جديدًا لتحقيق أهداف أعلى من أهدافها السابقة بعد مهاجمة "قائد القرود"؛ لأمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي أثناء وجوده بجوار حاوية النفايات، وهو الحدث الذي استبشر به الأهالي خيرًا بأنه بداية نهاية هذه المأساة وذلك بعد توعد "الجالي" بالرد على ذلك الهجوم بإشارته الحازمة "اختار يهاجم الشخص الغلط".