تكتيك جديد لـ "البابون" .. أمين عسير يرد على مهاجمة القرود له: اخترتم الشخص الغلط

يبدو أن قرود البابون اتخذت تكتيكًا جديدًا لتحقيق أهداف أعلى من أهدافها السابقة بعد مهاجمة "قائد القرود"؛ لأمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي أثناء وجوده بجوار حاوية النفايات، وهو الحدث الذي استبشر به الأهالي خيرًا بأنه بداية نهاية هذه المأساة وذلك بعد توعد "الجالي" بالرد على ذلك الهجوم بإشارته الحازمة "اختار يهاجم الشخص الغلط".
وتفصيلاً، جمعت تغريدة أمين منطقة عسير على موقع التدوين المصغر "تويتر" بين الجانب الفكاهي، والجانب الجاد المبشّر بالتفاتة جادة مع إظهار لجانب المعاناة التي يعانيها الأهالي والتي يكون قد أكدتها "مواجهة القادة" .
وقال أمين عسير في تغريدته "تخبرون القرد أبوكشة .. هذا سلمكم الله يصير شيخ القطيع.. هجم عليّ وأنا أرمي كيسًا في برميل زبالة أكرمكم الله. ما يدري أنه اختار يهاجم الشخص الغلط.
وأضاف: للمعلومية شغالين على قدم وساق مع زملائنا في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للحد من انتشارها".
ورد الحساب الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: "الله يحييك، والمركز يرحب بتعاونك ونسعد بتعاون الجميع للإسهام في حل هذه المشكلة، ونبشرك أن المركز بدأ مرحلة تطبيق الحلول بعد رصد الأعداد والبؤر ودراسة السلوك وتحديد أسباب المشكلة، وسيعلن المركز قريبًا عن أهم الحلول وطريقة تفعيل الدور المجتمعي في البرنامج. "
وحملت تغريدتي الأمين و"الحياة الفطرية" الكثير من الردود؛ فقال سعد عوض القرني: "مستبشرين خيرًا بهذه التغريدات لمواجهة هذه الآفة التي كلفت المزارعين الكثير وحدّت من التنمية الزراعية بالإضافة إلى كونها من أكبر التشوهات البصرية في الجنوب، والمجتمع رهن الإشارة للتعاون مع الجهات المختصة لحل هذه المشكلة التي طالما أقلقت المواطنين".
وأضاف عبدالرحمن مسفر الشهري "ندعو الله أن يكون هناك تصحيح للوضع. القرود دمرت كل شيء .ونرجو من الجميع التعاون للقضاء عليها .. والتواصل حسب الرقم التالي: ١٩٩١٤".
وأوضح علي الشهري "إذا أنتم تعانون بسببها في النهار فنحن أصبحنا نعاني بسببها حتى في الليل كل ساعتين تنزل دفعة أما بالنسبة للزراعة فنحن لم نعد نهتم بها لأن القرود حطمت كل آمالنا في الزراعة أرجو من الله أن يبيدها ويبعد شرها عنا وإذا ما صدقتم تعالوا حي المصيف في المجاردة".
وقال ظافر الدوسري "العام في مهرجان صيف النماص سببت لنا مشاكل وهجمت علينا هجومًا غير طبيعي بشكل يومي لكن الله سلمنا منها له الحمد والشكر وبفضل الله ثم بمتابعة أمير المنطقة وجهودكم المباركة سيتم حل معاناة الأهالي والسياح".
وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا تضمن اعتداءات وهجوم وتخريب القرود للأحياء السكنية والمزارع والممتلكات والاعتداء على الأهالي بعنوان : هجوم وتخريب ورعب طال المنزل والمتجر.. من يوقف زحف قرود "البابون" في الجنوب؟، وتلاه بيان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أكد فيه العمل على الحد من تزايدها.