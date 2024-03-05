باستخدام أحدث التقنيات.. "الزايدي" يتفقد مشروع المواقف الذكية بمركزية الطائف

قام أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي بالوقوف على مشروع المواقف الذكية بالمنطقة المركزية في وسط المدينة والذي يعد من المشروعات الخاصة بالمدن الذكية، وتم استخدام أحدث التقنيات لإدارة المواقف في تنفيذه، وسيتمكن المستفيد من حجز الموقف الخاص به إلكترونيًا من خلال تطبيق ذكي خاص لهذه المواقف، بالإضافة إلى إجراء سائر عمليات الدفع من خلال القنوات المتاحة، وذلك لتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية للمواطنين والمقيمين.
واطلع أمين الطائف على الخدمات البلدية المقدمة في المنطقة المركزية والتي تمثل القلب التجاري النابض للمدينة، والاستثمار في مشروعات المواقف الذكية التي ستوفر الكثير من مكونات المدينة الذكية وتُسهم في رفع مؤشرها بين المدن الذكية، ومواصلة الأمانة في تنفيذ المشروعات المتميزة التي تخدم خطتها الرامية لتحقيق قفزات نوعية في شراكتها مع القطاع الخاص، بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة للأهالي.
وشملت الجولة التفقدية الاطلاع على الاستعدادات البلدية لتطبيق الخطة الرقابية بسوق البلد، وبرنامج الأمانة لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وشدد الأمين على ضرورة مضاعفة الجهود لخدمة وراحة زوار المنطقة التاريخية، وتكامل الجهود التنسيقية مع شركاء الأمانة للارتقاء بكل ما يقدم لأهالي الطائف وزائريها خلال الفترة القادمة.