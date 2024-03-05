باستخدام أحدث التقنيات.. "الزايدي" يتفقد مشروع المواقف الذكية بمركزية الطائف

قام أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي بالوقوف على مشروع المواقف الذكية بالمنطقة المركزية في وسط المدينة والذي يعد من المشروعات الخاصة بالمدن الذكية، وتم استخدام أحدث التقنيات لإدارة المواقف في تنفيذه، وسيتمكن المستفيد من حجز الموقف الخاص به إلكترونيًا من خلال تطبيق ذكي خاص لهذه المواقف، بالإضافة إلى إجراء سائر عمليات الدفع من خلال القنوات المتاحة، وذلك لتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية للمواطنين والمقيمين.