"نزاهة": توقيف 155 متهماً والتحقيق مع 382 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر يونيو 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 924 جولة رقابية، و9623 جولة رقابية بالمشاعر المقدّسة والجهات الخدمية بموسم الحج، والتحقيق مع "382" مشتبهاً فيهم؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: (الداخلية، الحرس الوطني، التجارة، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، النقل والخدمات اللوجستية، الثقافة).