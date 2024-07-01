"نزاهة": توقيف 155 متهماً والتحقيق مع 382 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر يونيو 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 924 جولة رقابية، و9623 جولة رقابية بالمشاعر المقدّسة والجهات الخدمية بموسم الحج، والتحقيق مع "382" مشتبهاً فيهم؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: (الداخلية، الحرس الوطني، التجارة، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، النقل والخدمات اللوجستية، الثقافة).
وقالت: إنه جرى توقيف 155 متهماً؛ وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورُّطهم في تهم "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير"، وأشارت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية:
-الهاتف المجاني: 980
-البريد الإلكتروني: 980@Nazaha.gov.sa
-الفاكس: 0114420057