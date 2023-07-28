"طلاب موهبة الإثرائي" يبتكرون سيارة مطاطية ويطورون أخرى كهربائية بأدوات بسيطة

وأكّد سلامة أن اختراع تطوير السيارة الكهربائية يتم باستخدام أدوات بسيطة؛ ورق كرتون كقاعدة، وبطارية 9 فولت، وأسلاك، ومحرك، وأداة بسيطة لنقل حركة المحرك للعجلات؛ وهي عبارة عن غطاء بلاستيكي، واستخدام مسدس الشمع في كلتا السيارتين، وقبل تنفيذ أي اختراع تتم مناقشة الطلاب في الفكرة، ورسم الفكرة وتصميمها، ثم بناء التصميم وتجربته، ثم إجراء التعديلات على التصميم أكثر من مرة، ثم التحسين للتصميم.