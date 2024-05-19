الجفالي تقوم بحدث خاص لسيارة مرسيدس - بنز الجديدة Maybach EQS SUV 680 الكهربائية بالكامل

وقدّم رئيس إدارة التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات السيد باسم ولي شكره لكافة الحضور على تلبية الدعوة لحضور العرض الخاص لسيارة Maybach EQS SUV 680، مؤكداً بأن إنتاج هذه السيارة الكهربائية من مرسيدس - بنز يأتي منسجماً مع نهجها طيلة تاريخها بالعمل على الابتكار وتقديم كل جديد في عالم صناعة السيارات مع الحفاظ على سمات مرسيدس - بنز المتمثلة في العراقة والفخامة اللامتناهية. وتابع قائلاً: قام الفريق المخصص من الشركة لمرافقة الضيوف بالإجابة على كافة الاستفسارات والاستماع بإنصات لما ذكر من ملاحظات أو طلبات من أجل تلبيتها من منطلق حرصنا على مشاركة عملائنا جديدنا والاستفادة من تفاعلهم في تطوير خدماتنا دائماً.