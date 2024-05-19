الجفالي تقوم بحدث خاص لسيارة مرسيدس - بنز الجديدة Maybach EQS SUV 680 الكهربائية بالكامل

اقامت شركة الجفالي للسيارات حدث خاص لسيارة مرسيدس - بنز الجديدة سيارة Maybach EQS SUV 680الكهربائية في حدث احتضنه مركز الشركة في الدائري الشمالي بمدينة الرياض ، بحضور عدد من العملاء المميزين ، حيث تعرّف الحضور على Maybach EQS SUV 680 عن قرب وأبدوا إعجابهم بروعة تصميمها ومواصفاتها التقنية المتطورة وقوة الأداء المعهود عن سيارات مرسيدس - بنز .
حيث يعد أول طراز كهربائي بالكامل، سيارة Maybach EQS SUV 680 باستهلاك طاقة يبلغ 24.4-22.5 كيلووات في الساعة/100 كم، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون صفرية.
ويتميّز التصميم الخارجي لسيارة Maybach EQS SUV 680 متعددة الأغراض بتصميمها المتطور مع عناصر Maybach الرائعة التي تضفي عليها شيئاً إضافياً معيناً. ويتميز الشكل المحسّن من ناحية الديناميكية الهوائية لسيارة Maybach EQS SUV 680 بتفاصيل مثل شبكة رادياتير Maybach والمظهر الخلفي الأنيق مع المصابيح الخلفية بتقنية LED بتصميم حلزوني ثلاثي الأبعاد ومجموعة مختارة من الطلاء الحصري بلونين، وتتمتع بالقيادة الكهربائية وبأناقة غير مسبوقة مع السحر الإضافي الذي تمثله Mercedes-Maybach .
فيما يمتاز التصميم الداخلي بجميع المواد المبتكرة والتقنيات المتميّزة معاً لجعل المقصورة الداخلية لسيارة Maybach EQS SUV 680 مريحة، وتخلق الإضاءة المحيطة الرائعة وعناصر الزينة الحصرية من Maybach وأنظمة الترفيه الراقية أجواء مثالية.
وتثير السيارة الكهربائية الأنيقة والفاخرة الإعجاب بتقنيات رائدة: تُدمَج الجلود المنتجة بشكلٍ مستدام لأول مرة.
وتعمل حزمة المساعدة على القيادة Driving Assistance Plus على تنقلك إلى وجهتك بأمان مع الشعور بالراحة بفضل أنظمة الاستشعار الحديثة المتصلة بالشبكة بذكاء، يمكنك الاستمتاع بالعديد من مزايا القيادة شبه الآلية، حيث تدعمك العديد من أنظمة مساعدة السائق حسبما يتطلب الموقف وتحذرك في حالة وجود خطر تصادم، وتتدخل إذا لزم الأمر - بما يعود بالنفع على جميع مستخدمي الطريق.
ويوفر توجيه المحور الخلفي القياسي مع إمكانية تعديل زاوية التوجيه بمقدار 4.5 درجة، ثلاث مزايا في وقت واحد: ثبات أفضل على الطريق، وزيادة كبيرة في خفة الحركة، وأخيراً قدرة أفضل على المناورة، على سبيل المثال، عند ركن السيارة. ولهذا السبب، يتم توجيه العجلات الخلفية في الاتجاه المعاكس أو نفس اتجاه العجلات الأمامية اعتماداً على سرعة السيارة.
باستخدام توجيه المحور الخلفي الاختياري، يمكن توجيه العجلات الخلفية بما يصل إلى 10 درجات وهذا يقلل بشكل كبير من دائرة الدوران. تتعامل سيارتك تقريباً مثل السيارة المدمجة عند المناورة. ومن ناحية أخرى، عند السرعات الأعلى، يمكنك القيادة بالتفوق السهل الذي توفره قاعدة العجلات الطويلة.
ويمكن التعرّف أكثر على مميزات هذه السيارة الرائعة عبر زيارة الصفحات المخصصة لها في موقع الشركة على الرابط
وقدّم رئيس إدارة التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات السيد باسم ولي شكره لكافة الحضور على تلبية الدعوة لحضور العرض الخاص لسيارة Maybach EQS SUV 680، مؤكداً بأن إنتاج هذه السيارة الكهربائية من مرسيدس - بنز يأتي منسجماً مع نهجها طيلة تاريخها بالعمل على الابتكار وتقديم كل جديد في عالم صناعة السيارات مع الحفاظ على سمات مرسيدس - بنز المتمثلة في العراقة والفخامة اللامتناهية. وتابع قائلاً: قام الفريق المخصص من الشركة لمرافقة الضيوف بالإجابة على كافة الاستفسارات والاستماع بإنصات لما ذكر من ملاحظات أو طلبات من أجل تلبيتها من منطلق حرصنا على مشاركة عملائنا جديدنا والاستفادة من تفاعلهم في تطوير خدماتنا دائماً.