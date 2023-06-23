"خيام وشماغ وكرم البادية".. شاهد قصة 40 يومًا استكشافية لفرنسيين في نفود الشمال

وعن المصاعب التي واجهها الفريق، أشار"كريستيان" إلى أن من هذه المصاعب الحرارة العالية التي لم يتعودوا عليها، لاسيما أن رمال النفود تكون درجة الحرارة فيها أعلى من المواقع الأخرى، وكذلك كثرة الزواحف في طريقهم، وأهمها "الثعابين" التي تعيش في تلك الصحراء والتي لونها لا يختلف عن لون الطبيعة التي تعيش فيها مما يصعب رؤيتها.