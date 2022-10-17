"التراث" تختتم مشاركتها خلال "معرض تراثنا 2022" في مصر

اختتمت هيئة التراث مشاركتها في "معرض تراثنا" بنسخته الرابعة التي أقيمت خلال الفترة 9 - 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبتنظيمٍ من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك عبر جناح يمثّل تراث المملكة؛ للتعريف بالحرف والمنتجات الحرفية السعودية.
وشهد جناح المملكة المشارك في المعرض وجود عدد من الحرفيين المتميزين على مستوى مناطق المملكة، الذين قدموا عرضاً حيّاً، وترويجاً لأعمالهم أمام زوّار الجناح، إلى جانب استعراض عدد من المنتجات الحرفية التقليدية المنتشرة في المملكة، التي تشمل صناعة البشوت، وصناعة العقل، والقط العسيري، ومشاركة من البيوت الحرفية.
ويعد "معرض تراثنا" من المعارض المهمة، حيث يسعى إلى حماية الصناعات اليدوية والتراثية من الاندثار، وتطويرها، والمحافظة على فرص العمل للأيدي الماهرة العاملة في هذه الصناعة، ونقل الخبرات للأجيال القادمة.
تأتي مشاركة هيئة التراث ضمن الجهود المشتركة لدعم الصناعات اليدوية والتراثية، وتمكين الحرفيين والحرفيات السعوديين لتسويق منتجاتهم الحرفية دولياً، إلى جانب تبادل الخبرات مع بقية الدول المشاركة، والتعريف بثقافة المملكة وفنونها التقليدية.