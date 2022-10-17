"التراث" تختتم مشاركتها خلال "معرض تراثنا 2022" في مصر

وشهد جناح المملكة المشارك في المعرض وجود عدد من الحرفيين المتميزين على مستوى مناطق المملكة، الذين قدموا عرضاً حيّاً، وترويجاً لأعمالهم أمام زوّار الجناح، إلى جانب استعراض عدد من المنتجات الحرفية التقليدية المنتشرة في المملكة، التي تشمل صناعة البشوت، وصناعة العقل، والقط العسيري، ومشاركة من البيوت الحرفية.