"جامعة كاوست" تدعم قادة مستقبل العلوم بالمملكة عبر برنامج "زمالة ابن رشد"

وقال البروفيسور عثمان بكر، رئيس برنامج زمالة ابن رشد لما بعد الدكتوراه في كاوست: "تؤكد زمالة ابن رشد على ثقة كاوست الراسخة بالإمكانات اللامحدودة لمواهبنا، وتمكينهم من استكشاف شغفهم العلمي، الذي سيساهم في إعداد جيل من قادة العلوم ذوي الرؤى الطموحة الذين سيضعون المملكة في طليعة الابتكار العالمي".