أدرج فيديو عن حماية "الصمان".. "المسند": العزل طريقة لاستعادة أنفاس الطبيعة

عندما يُمرض الإنسان قد يضطر الأطباء إلى عزله عن المحيط من حوله، ومنع الزيارات عنه؛حتى يستعيد عافيته، ومن ثم تبدأ الزيارات المقننة، ثم المفتوحة.



وهذه العُزلة اضطراريّة، ومهمة، وإيجابيّة، ومن صالح صحة وعافية المريض.



وهكذا الطبيعة .. عندما يُعتدى عليها تُمرض، بل تصل أحياناً إلى… pic.twitter.com/5fXHHiNIS4