أدرج فيديو عن حماية "الصمان".. "المسند": العزل طريقة لاستعادة أنفاس الطبيعة

تحت وسم #الصمان، قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن الإنسان عندما يمرض قد يضطر الأطباءُ إلى عزله عن المحيط الذي حوله، ومنع الزيارات عنه؛ حتى يستعيد عافيته، ومن ثم تبدأ الزيارات المقننة، ثم المفتوحة.
وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس": "هذه العزلة اضطرارية، ومهمة، وإيجابية، ولصالح صحة وعافية المريض، وهكذا الطبيعة؛ فعندما يُعتَدَى عليها تمرض؛ بل تصل أحيانًا إلى مرحلة الاحتضار".
وأدرج "المسند" فيديو عن الصمان وإجراءات حمايتها، وقال: "هنا يجب أن يتدخل الإنسان إيجابيًّا للحفاظ عليها (الطبيعة) من التدهور، وإعادتها لطبيعتها كما كانت، عبر عدة وسائل وطرق ومنها العزل والحماية لفترة زمنية محددة حتى تستعيد أنفاسها، ومن ثم فتحها للجميع بطريقة تضمن لها السلامة والاستدامة".