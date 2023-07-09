طوارئ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ينقذ خمسينيًّا عانى من جلطة بالشريان التاجي الأيسر

وقال د.محمد العلي استشاري طب الطوارئ: إن المريض أُسعِف إلى المستشفى بعد أن داهمته آلام حادة بالصدر، ثم هبوط في ضغط الدم، بالإضافة إلى تدهور في درجة الوعي والتعرق.. وخلال "4" دقائق من وصوله خضع لتخطيط القلب، وفي غضون "10" دقائق عُرِضَ على استشاري أمراض القلب، وفي ذات الأثناء تم تفعيل كود الجلطات، وتم التعامل مع المريض بعدة أنواع من الأدوية المسيلة بعضها يؤخذ بالفم والأخرى عبر الحقن، وبعد نحو "20" دقيقة، طرأ استقرار نسبي على حالة المريض، فنُقل على عجل إلى غرفة القسطرة، التي بيّنت وجود جلطة وانسداد كامل في الشريان التاجي الأيسر.