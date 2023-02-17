وزير الخارجية يستعرض مع نظيرته الألمانية سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى اليوم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، أنالينا بيربوك، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.