ضبْط مقيمَيْن استغلا الرواسب في المدينة المنوّرة ومواطن نقل حطباً محلياً بالرياض

أطاحت القوات الخاصة للأمن البيئي، بمقيمَيْن في المدينة المنوّرة ومواطن في الرياض، بسبب مخالفتهم نظام البيئة.
تفصيلاً، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مقيمَيْن من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية، مخالفَيْن لنظام البيئة، لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنوّرة، وأوضحت القوات أنه تمّ ضبْط معدَّتين تستخدمان في نقل وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة نقل أكثر من (4) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأكّدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثة على الإبلاغ عن أي حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.