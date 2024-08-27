ضبْط مقيمَيْن استغلا الرواسب في المدينة المنوّرة ومواطن نقل حطباً محلياً بالرياض

وأكّدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثة على الإبلاغ عن أي حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.