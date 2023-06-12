أمير نجران يستقبل أولى طلائع حجاج اليمن في منفذ الوديعة الحدودي ويقف على الخدمات المقدمة لهم

كما اطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز على منصات الجوازات بالمنفذ والخدمات المقدمة للحجاج, واستمع لشرح من مدير جوازات المنطقة العميد علي بن يحيى آل ناصر حول الخدمات المقدمة للحجاج لتسهيل عبورهم بكل يسر وسهولة، كما اطلع على خدمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يُقدمونه من خدمات واستمع لشرح عن الخدمات التوعوية والتطوعية للحجاج العابرين من المنفذ، قدمها رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة سعيد مشبب القحطاني، التي تتضمن استحداث خدمات جديدة لخدمة الحجاج بأكثر من 15 لغة، ولغات الإشارة، وتقديم الهدايا للحجاج من مصاحف وسجادات صلاة، وكتيبات لأداء مناسك الحج.