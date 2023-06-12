أمير نجران يستقبل أولى طلائع حجاج اليمن في منفذ الوديعة الحدودي ويقف على الخدمات المقدمة لهم

استقبل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران اليوم، أولى طلائع الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر منفذ الوديعة البري، بمحافظة شرورة، مرحبًا بهم وسائلًا الله- لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.
ووقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المنفذ، خلال جولته التي شملت المخيم الموحّد للخدمات الحكومية، الذي يتم فيه إنهاء جميع إجراءات دخول الحجاج في مكان واحد، واستمع لشرح من مدير صحة نجران الدكتور إبراهيم بن هميم، عن الخدمات الصحية المقدمة للحجاج التي تتضمن تقديم التطعيمات، والفحوص الطبية اللازمة لهم.
كما اطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز على منصات الجوازات بالمنفذ والخدمات المقدمة للحجاج, واستمع لشرح من مدير جوازات المنطقة العميد علي بن يحيى آل ناصر حول الخدمات المقدمة للحجاج لتسهيل عبورهم بكل يسر وسهولة، كما اطلع على خدمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يُقدمونه من خدمات واستمع لشرح عن الخدمات التوعوية والتطوعية للحجاج العابرين من المنفذ، قدمها رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة سعيد مشبب القحطاني، التي تتضمن استحداث خدمات جديدة لخدمة الحجاج بأكثر من 15 لغة، ولغات الإشارة، وتقديم الهدايا للحجاج من مصاحف وسجادات صلاة، وكتيبات لأداء مناسك الحج.
كما وقف أمير منطقة نجران خلال جولته على أعمال الجمارك، المتمثلة في فحص الحافلات والمركبات، باستخدام أحدث التقنيات.
ونقل لهم تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية لجميع العاملين من القطاعات الحكومية في المنفذ كافة.
وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز في تصريح صحفي بمنظومة العمل المتكاملة في المنفذ التي أسهمت في تسهيل الخدمات كافة لحجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة، حاثًا جميع الجهات على بذل جهود مضاعفة لتقديم الخدمات كافة تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة.
رافقه خلال الجولة محافظ شرورة موافق العنزي.