شلال الحمدة بالباحة.. كثافة للزوار الراغبين في الاستمتاع بجمال المشهد

شهد الموقع الخاص بشلال قرية الحمدة، على طريق الملك فهد بالباحة اليوم، تواجد الأهالي للاستمتاع بجمال جريان المياه وارتطامها بالصخور، في مشهد جمالي.
ووثقت "سبق"، صباح اليوم، هذا الموقع، وهو عبارة عن مجرى مائي تشكل نتيجة الأمطار التي شهدتها المنطقة وشكلت مجرى مائيًا امتد لمئات الأمتار وينتهي بشلال.
ولا يخلو الموقع من بعض الأخطار المتمثلة في توافد أعداد كبيرة لمشاهدة الشلال ووقوفها على منحدرات صخريه ونتوءات خطيرة حيث تحيط بالشلال منحدرات جبلية خطيرة، بينما يتوزع المصطافون من رجال وأطفال ونساء . على أطرافها
ورغم وجود لوحات تحذيرية وضعتها وزارة الصحة لتجنب لمس المياه لتفادي الإصابة بمرض البلهارسيا؛ إلا أن الموقع يشهد قيام بعض الشباب بالقفز من المرتفعات المحيطة بالشلال.