شلال الحمدة بالباحة.. كثافة للزوار الراغبين في الاستمتاع بجمال المشهد

ولا يخلو الموقع من بعض الأخطار المتمثلة في توافد أعداد كبيرة لمشاهدة الشلال ووقوفها على منحدرات صخريه ونتوءات خطيرة حيث تحيط بالشلال منحدرات جبلية خطيرة، بينما يتوزع المصطافون من رجال وأطفال ونساء . على أطرافها