مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ينهي معاناةَ فتاة مع "الجنف"

وقد تكلّلت العملية بنجاح كبير؛ حيث بدأت المريضة في الوقوف والتحرك في اليوم الأول للعملية، كما أنها استعادت المظهر القويم بعد تعديل وضعية الحوض والكتف، إضافة إلى أن طولها مع النجاح الكبير للتعديل زاد بنحو 3 سم، وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة بعد أن أمضت 6 أيام قيد التنويم والعناية والمتابعة الصحية، وعادت إلى حياتها الطبيعية.