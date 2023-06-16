10 ساعات بلا كهرباء.. شكاوى من تأخُّر مباشرة بلاغات انقطاع التيار بالعارضة

وقال كلٌّ من: علي ناصر، ووليد شامي، وهما يقطنان قرية قائم الصيد بالجوة: أن المحول المجاور لمنزلهما خرج عن الخدمة بسبب الأمطار والصواعق، أمس، موضحين أن ما يقارب ثمانية منازل انقطع عنها التيار، لافتين إلى أنهم تقدموا ببلاغات، غير أن التيار لم يعد إلا فجرًا؛ أي استمرّ الانقطاع في حدود عشر ساعات تقريبًا أو أكثر.