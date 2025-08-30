"مركز الملك سلمان" يوسّع جهوده الإغاثية في اليمن وباكستان وسوريا ولبنان

في اليمن، دشّن المركز حزمة من الخدمات الصحية للنساء وأسرهن في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، ضمن مشروع "بداية" لإعادة إدماج النساء المفرج عنهن وأسرهن في المجتمع. وتشمل الخدمات: الاستشارات الطبية، الفحوصات، صرف الأدوية، جلسات توعية، تطعيم الأطفال، والرعاية الصحية الإنجابية والنفسية، ليستفيد منها 470 فردًا يمثلون 25 أسرة.