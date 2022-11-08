كلمة ولي العهد في قمة المناخ.. خارطة طريق رسمتها المملكة للحفاظ على البيئة

وأضاف: واقعيًا ودون شك، عندما نشاهد نظام البيئة ينبثق منه عشرات اللوائح البيئية للحفاظ على الطابع الخاص ببيئة المملكة، هذا يدل على أننا نسير بخطى ثابتة، وعندما نشاهد العشرات من المبادرات البيئية والمناخية، والمليارات من الأموال التي تُضخ للحفاظ على البيئة المحلية، هذا إدراك من سمو ولي العهد أنه لا مناص من الحفاظ على الاستدامة البيئية والمناخية، ومن هذا أسفرت المساعي الحكومية عن خطط ومناهج عملية وعلمية لنصل لبيئة صحية محلية وعالمية لنا وللجيل القادم.