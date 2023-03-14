"ركاز العقارية" و"ميفيك كابيتال" و"وضوح العقارية" يعلنون الأحد المقبل موعدًا لمزاد "ذا نود"

تستعد شركة "ركاز العقارية" و"ميفيك كابيتال" و"وضوح العقارية" لتتويج مساعيهم المبذولة في مخططهم المشترك "ذا نود"؛ وذلك عبر طرحه في مزاد علني لكامل الأرض، مساء الأحد المقبل 19 مارس 2023م، في قاعة سراج كويزينا بمدينة الرياض؛ إذ سيتم استضافة رجالات الأعمال والعقار والمهتمين للمشاركة في فرصة المزايدة على أحد أبرز أراضي الرياض اللوجستية الواعدة.
وستمدُّ "ركاز العقارية" الجماهير المهتمة بأحداث مزاد "ذا نود" ببثٍ حيٍّ على منصتها الإلكترونية ، وذلك لتوثيق أحداث المزاد أولًا بأول، والذي سيشهد بيع أيقونة المستقبل الصناعي للرياض، ووجهة الاستثمار اللوجستية الأولى فيها.
ويقع مخطط "ذا نود" في العاصمة الرياض، بالقرب من كُبريات المشاريع التنموية والصناعية المحلية، وسط موقع لوجستي موعود بأن يكون وجهة الرياض اللوجستية الأولى؛ لذلك تم العمل منذ الترسية المبدئية للمخطط على ربطه بمنافذ برية لشوارع الرياض الحيوية مثل الدائري الثاني، والثالث، وخريص، والدمام، والدائري الشرقي؛ لتحقيق رؤيتهم الثاقبة في جعله نواة ربط أساسية للخطوط التجارية، ونقطة التقاء بارزة بين أهم مشاريع المملكة الصناعية.
علاوة على ما سبق، تمَّ تدعيم مخطط "ذا نود" ببنيةٍ تحتيةٍ متينة؛ لدعم مرافقه الخدمية المُشيَّدة خصيصًا للمستثمرين الراغبين في كسب فرصة الاستثمار بمركز لوجستي فريد من نوعه، وضمَّ أعمالهم في مساحته الشاسعة التي تصل إلى 3 ملايين متر مربع، والمُهيَّأة لاحتضان أعمال ومخازن الشركات الوطنية والعالمية في مجالات الإنشاء، وسلاسل الإمداد، والتجارة الإلكترونية، وغيرها من الشركات التي تُمهِّد لتحويل مخطط "ذا نود" إلى مدينة صناعية كُبرى.
وتُكسِب مدينة الرياض مُنتفعيها من أصحاب الأعمال مزايا تلقائية؛ نظرًا لخصوصيتها اللوجستية على مستوى العالم وبين مدن المملكة؛ إذ تقع الرياض في قلب 3 قارات حول العالم، وتشكِّل مخرجاتها الاقتصادية ما يمثل 50% من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة؛ إذ إنها حاضنة مركزية للمشاريع، ومُسرِّعة للأعمال، وبيئة مثالية لخلق وظائف بتكلفة أقل بـ 30% من أي مدينة أخرى في المملكة.