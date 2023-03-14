"ركاز العقارية" و"ميفيك كابيتال" و"وضوح العقارية" يعلنون الأحد المقبل موعدًا لمزاد "ذا نود"

علاوة على ما سبق، تمَّ تدعيم مخطط "ذا نود" ببنيةٍ تحتيةٍ متينة؛ لدعم مرافقه الخدمية المُشيَّدة خصيصًا للمستثمرين الراغبين في كسب فرصة الاستثمار بمركز لوجستي فريد من نوعه، وضمَّ أعمالهم في مساحته الشاسعة التي تصل إلى 3 ملايين متر مربع، والمُهيَّأة لاحتضان أعمال ومخازن الشركات الوطنية والعالمية في مجالات الإنشاء، وسلاسل الإمداد، والتجارة الإلكترونية، وغيرها من الشركات التي تُمهِّد لتحويل مخطط "ذا نود" إلى مدينة صناعية كُبرى.