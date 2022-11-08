مجلس القضاء الإداري يعيد تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا ويعتمد مدونة التفتيش القضائي

وأضاف: تم اختيار الشيخ عمر بن محمد السعدان رئيسًا للإدارة العامة للتفتيش القضائي، وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس واتخذ بشأنها عددًا من القرارات.