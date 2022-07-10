"نصراني" بحث عن حقيقة الله فوجده.. رأى شيئًا في منامه واهتدى في السعودية

واختتم بالقول: الآن أنا قلق جداً حيث تواصلت مع والدتي قبل أيام وحاولت أن أقنعها باعتناق الإسلام، وهي لديها الرغبة ولكن بعد وفاة والدي رجعت من المدينة إلى قرية نائية لا يوجد بها اتصال، فأخاف أن تموت قبل اعتناقها الإسلام وأحاول بكل ما أوتيت من قوة أن أتواصل معها لتلقينها الشهادة قبل الموت.