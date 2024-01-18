لتمكين الطاقات الوطنية الشابة.. "زين السعودية" توقّع مذكرة تفاهم مع "ماكسيموس"

وأضافت: "فخورون في زين السعودية بدورنا الرائد في تنمية الموارد البشرية وخدمة المجتمع، ولا سيما في تمكين قدرات الشباب السعودي في مسيرة التحول الرقمي التي تقودها المملكة نحو رؤية السعودية 2030، بما ينسجم مع إستراتيجيتنا لتمكين الموارد البشرية وللاستدامة المؤسسية التي من بين أهم أهدافها دعم جيل الشباب".