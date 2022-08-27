النائب العام يلتقي المدعي العام لجمهورية طاجيكستان

كما تم توقيع مذكرة تعاون مشترك في تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود، وإلى تبادل الخبرات حول الأنظمة والقوانين السائدة في كلا البلدين في المجالات التي تقع ضمن اختصاص الطرفين.