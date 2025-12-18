تكريم 30 شركة متميزة في مؤتمر "الحوكمة الرشيدة" بجامعة الفيصل

من جانبه، أوضح الدكتور نجاتي أيدن، المدير التنفيذي لمركز حوكمة الشركات، أن المؤتمر في نسخته الرابعة واصل ترسيخ مكانته كمنصة رائدة للحوار والتعاون والابتكار في مجال الحوكمة الرشيدة على مستوى المملكة والمنطقة، مشيرا إلى أن الحوكمة لم تعد مجرد امتثال للأنظمة، بل أصبحت عنصرا محوريا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ المساءلة، ودعم النمو المستدام.