"أمانة الأحساء" تنهي نزع ملكية عقارات لتنفيذ 4 مشاريع تطويرية واستعادة 34 تعديًا

أنهت لجانُ وكالة التعمير بأمانة الأحساء خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، أعمالَها لمعالجة 71 طلبًا عن طريق لجنة تقدير الزوائد التنظيمية والتخطيطية، واستعادة 34 موقعًا بمساحة 335 ألف متر مربع من قبل لجنة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، فيما أقرّت اللجنة التخطيطية والمشاريع الكبرى 43 توصية.
وأوضح وكيل أمانة الأحساء للتعمير المهندس هشام المرجان، أن هذه الإجراءات تمت لنزع ملكية العقارات المعترضة لمسارات تطوير ورفع كفاءة الطرق لصالح 4 مشاريع شملت نفق طريق الملك عبدالله "الضلع الغربي" مع طريق الرياض، واستكمال امتداد طريق الملك عبدالله "الضلع الشمالي" لمدينتَي الهفوف والمبرز، واستكمال استمرارية مشروع طريق الأمير سعود بن جلوي مع طريق الأمير محمد بن فهد "المرحلة 2"، إضافةً إلى تنفيذ وصرف التعويضات لمشروع وسط الهفوف التاريخي.
ولفت إلى أن الأمانة أصدرت خلال الفترة ذاتها 577 ترخيصًا لبناء المشاريع السكنية، و68 ترخيصًا تجاريًّا، وأنجزت 935 طلب دمج وفرز قطع الأراضي، وتخصيص نحو 50 أرضًا لقطاعات حكومية بمساحات متعددة، وإصدار القرارات المساحية لطلبات "تعديل/ تحديث" بيانات 1472 صكًّا، واعتماد 6 مخططات تشتمل على "195 قطعة أرض سكنية، و23 مرفقًا خدميًّا، و17 قطعة تجارية"، وقدمت خدمات بلدية لـ873 عميلًا للوكالة، وأتمّت الإجراءات لتخصيص فرص استثمارية شملت 10 قطع أراض بمساحة 75430 مترًا مربعًا.
وأكد المهندس "المرجان" أن هذه الجهود تأتي مواكبةً لتحقيق رؤى وتطلعات أمانة الأحساء مع برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتقديم خدمات بلدية متقدمة في ظل الدعم غير المحدود من لدن القيادة الرشيدة لجميع القطاعات، ومنها القطاع البلدي؛ تحقيقًا للمستهدفات الخدمية، وتدعيمًا لبرنامج جودة الحياة.