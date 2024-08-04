"أمانة الأحساء" تنهي نزع ملكية عقارات لتنفيذ 4 مشاريع تطويرية واستعادة 34 تعديًا

ولفت إلى أن الأمانة أصدرت خلال الفترة ذاتها 577 ترخيصًا لبناء المشاريع السكنية، و68 ترخيصًا تجاريًّا، وأنجزت 935 طلب دمج وفرز قطع الأراضي، وتخصيص نحو 50 أرضًا لقطاعات حكومية بمساحات متعددة، وإصدار القرارات المساحية لطلبات "تعديل/ تحديث" بيانات 1472 صكًّا، واعتماد 6 مخططات تشتمل على "195 قطعة أرض سكنية، و23 مرفقًا خدميًّا، و17 قطعة تجارية"، وقدمت خدمات بلدية لـ873 عميلًا للوكالة، وأتمّت الإجراءات لتخصيص فرص استثمارية شملت 10 قطع أراض بمساحة 75430 مترًا مربعًا.