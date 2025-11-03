مؤسسة الأمير محمد بن فهد تُسلّم 11 وحدة سكنية للأسر المحتاجة ضمن مشروع "الإسكان الميسر"

ضمن جهود مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في توفير المساكن الخيرية الميسّرة للأسر المحتاجة والحالات الإنسانية الحرجة في المنطقة الشرقية، واصلت المؤسسة تنفيذ مشروع الأمير محمد بن فهد للإسكان الميسر؛ حيث تم منذ مطلع العام الميلادي 2025 تسليم 11 وحدة سكنية لمستفيدين من مختلف مدن ومحافظات المنطقة.
وأوضح مدير إدارة البرامج بالمؤسسة، الأستاذ صالح بن محمد الشمراني، أن المؤسسة قامت بتسليم إحدى عشرة وحدة سكنية بعد دراسة دقيقة لحالات الأسر المستفيدة، وفق معايير محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقّيه الفعليين.
وبيّن الشمراني أن هذا المشروع يأتي استمرارًا لنهج المؤسسة في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة والعمل الإنساني المؤسسي، انطلاقًا من رؤيتها الرامية إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر حاجة، مشيرًا إلى أن المؤسسة وضعت خططًا تنفيذية لعدد من البرامج التنموية والاجتماعية التي تخدم شرائح مختلفة من المجتمع.
وأكد أن مشروع الإسكان الميسر يُعد أحد أبرز مبادرات المؤسسة، حيث يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير السكن الكريم للأسر المحتاجة في إطار رؤية المملكة 2030 .