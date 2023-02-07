نصف مليار ريال وبشائر الخير ترافق أمير الباحة خلال زيارته للقطاع التهامي

استبشرت المحافظات التهامية في منطقة الباحة بزيارة أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز لمحافظتي قلوة والحجرة، حيث حملت معها عدة توجيهات من شأنها رفع جودة الحياة للمواطن وتحسين الخدمات المقدمة.
وشهدت الزيارة القيام بزياراتٍ متعددة لشيوخ القبائل وأحد أشهر المتاحف، وتدشين عدد من المشاريع التنموية والاطلاع على المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، وتوقيع شراكات بين القطاعات الحكومية والخيرية والتطوعية.
وأكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لا تدخر جهداً في تقديم جميع الخدمات لضمان راحة ورفاهية المواطنين، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق الرؤية والأهداف الضامنة لرفاهية المواطن في ظل ما يلقاه من رعاية واهتمام من القيادة.
وأعرب عن سعادته بالالتقاء بالمواطنين في محافظاتهم للاطلاع على طلباتهم واحتياجاتهم، منوهاً بما تحظى به جميع مناطق المملكة من اهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من منظومة خدمات متكاملة لتحقيق راحة المواطنين.
وذكر أن جميع مطالب المواطنين ستكون محل اهتمامه شخصياً والجهات المعنية، وسيتم العمل على حلها، وقال: "هذا واجبي وضمن مهام عملي وتنفيذ توجيهات القيادة بخدمتكم هي أولى اهتماماتي".
ووجه أمير المنطقة مدير شركة كهرباء الباحة بسرعة إطلاق التيار الكهربائي لمخطط مشروع طريق الرميضة (إطلالة الوادي)، كما وجه مدير شركة كهرباء الباحة بإطلاق التيار الكهربائي بمشروع إسكان مخطط (أنوار الحجرة) بمحافظة الحجرة خلال هذا العام 1444 هـ..
ووجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود "غرفة عمليات متابعة المشاريع بالإمارة" بمتابعة تنفيذ هذا التوجيه على وجه السرعة لخدمة المواطنين بأسرع وقت، كما وجه بتسريع وتيرة العمل لاستفادة الأهالي من المشاريع البلدية بأسرع وقت.
ووجه أمير المنطقة في زيارته لقرية الخُليف الأثرية بحصر جميع النقوش التاريخية والحفاظ على الإرث التاريخي الذي تمتلكه القرية وما تحتويه من معالم أثرية متنوعة .
والتقى، خلال زيارته، عدداً من الأيتام حيث قدم لهم مفاتيح منازل الإسكان.
واستعرض الأمير الدكتور حسام بن سعود مشاريع الإسكان بمحافظتي قلوة والحجرة، والتي استعرض خلالها مساعد مدير فرع شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس حامد العامري المشاريع المتضمنة مشروع حبس فضيلة, ومشروع طريق الرميضة, ومشروع حبس المجوبة, حيث شملت 1298 منتج أرض, و 65 مرافق خدمات, وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 71 مليون ريال .
ودشن عدداً من مشاريع جمعية أكناف لرعاية الأيتام التابعة لوزارة الموارد البشرية بإجمالي 30 وحدة سكنية بتكلفة 15 مليون ريال, وشهد توقيع اتفاقية بين الشؤون الصحية بالباحة وجمعية “يشفين” بمحافظة قلوة والتي تضمنت 34 عملية لمعالجة المياه البيضاء, وتأمين 32 حزمة مستلزمات طبية, وكراسي كهربائية متحركة، وسرير كهربائي لمرضى الشلل .
كما شهد أمير منطقة الباحة توقيع اتفاقية تنفيذ مبادرة كرام لعلاج الأيتام بمنطقة الباحة بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة وفرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة والتي تهدف الى خدمة المرضى من أيتام المنطقة المسجلين في الجمعيات الخيرية من خلال الجهات الصحية الخاصة في منطقة الباحة بشكل مجاني وبدون أي تكلفة على المستفيد.
وأطلق القافلة الطبية الاستشارية النوعية التطوعية التي ستجوب المحافظة للتعريف بالخدمات الطبية المقدمة
كما افتتح الأمير "حسام" المشاريع البلدیة المنجزة في العام الماضي في القطاع التھامي وعددھا 54 مشروعاً بتكلفة إجمالية أكثر من 195 ملیون ريال شملت أربعة محاور وهي: 21 مشروعاً للبنیة التحتیة، و21 مشروعاً طرق وسفلتة وأرصفة وانارة و 21 مشروعاً من مشاریع الأنسنة من الحدائق والمنتزھات والساحات البلدیة، و 16 مشروعاً لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار .
كما أطلق أمير المنطقة العمل في المشاریع البلدیة الجدیدة التي سیتم البدء بتنفیذھا في بلدیات القطاع التھامي في ھذا العام 2023م وبتكلفةإجمالیة تصل إلى 188 ملیون ریال منھا مشروع الإصحاح البیئي لبلدیات القطاع التھامي بتكلفة 60 ملیون ریال ومشروع إنشاء المردم الصحي الھندسي بالقطاع التھامي بتكلفة 20 ملیون ریال، ومشروع إنشاء المحطات الانتقالية للنفايات بالقطاع التھامي بتكلفة 15 ملیون ریال، ومشاریع التشغیل والصیانة والبرامج ببلدیات القطاع التھامي بتكالف تتجاوز 83 ملیون ریال، ومشروع المردم الصحي الھندسي الذي یعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، ویستھدف تعزیز استراتیجیات الأمانة في تطبيق وسائل المحافظة على البیئة، عبر استخدام عناصر تقنیات الردم الصحي.
واستعرض سیر أعمال المشاریع البلدیة الجاري حالیاً تنفیذھا في بلدیات القطاع التھامي والإطلاع على نسب الإنجاز بھا، حیث یبلغ عددھا 31 مشروعاً بلدیاً بتكلفة اجمالیة تبلغ 183 ملیون ریال و مشاریع البنیة التحتیة وعددھا 20 مشروعاً.
كما أطلق أمير الباحة تنفیذ عدداً من المشاریع الاستثماریة الجدیدة في بلدیات القطاع التھامي وتشمل 109 مشاريع استثمارية متنوعةمن فنادق وبولیفارد ومولات ومحطة محروقات ومجمع سیاحي وترفیھي ومدرسة قيادة وفرع بنك مصرفي و صالة ریاضیة بإیراداتإجمالیة تتجاوز 65 ملیون ریال .
ووضع حجر الأساس لإنشاء المنطقة الصناعیة بمحافظة المخواة عن طریق القطاع الخاص على مساحة 101273 م2 وبتكلفة تقدیری 4 ملايين ریال یضم الصناعات التحویلیة وورش سیارات ومستودعات ومعارض سیارات ومصانع بلك وخرسانة .
وقد استمع الأمير "حسام" لشرح من قبل مدير فرع وزارة النقل المهندس مسفر المالكي تناول مراحل العمل في مشروع طريق الحسام الذي يربط بين قطاعي السراة وتهامة والتي بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 93%, ومراحل العمل في مشروع تطوير مدخل مركز الشعراء بالمحافظة والبالغ قيمته 8,140,000 مليون ريال .
من ناحية أخرى، زار أمير الباحة شيخ قبيلة الأحلاف بتهامة زهران الشيخ يحيى بن محمد بالقرون ، بمنزله بقلوة، كما زار الشيخ سعد الطيار وابنه شيخ قبيلة الشغبان الشيخ أحمد بن سعد الطيار، بمنزله بمحافظة الحجرة.
وزار أمير الباحة قرية الخُليف الأثرية الواقعة على طريق (الحجرة - المخواة) والتي تعتبر إحدى أقدم القرى الأثرية في المنطقة والمتميزة بنمطهما المعماري البديع المعتمد على الحجر المحلي “الصلد”، المطرز بالأقواس والجص الأحمر الذي لا تزال بعض أجزائها قائمة إلى وقتنا الحاضر حيث تعد القرية موقعاً تاريخياً يحتل مكاناً متقدماً في قائمة أفضل الأماكن الأثرية في منطقة الباحة، بالإضافة إلى طبيعتها الساحرة التي تجعل من زيارتها تجربة ثرية وممتعة
من جانبه، عبّر محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة عن شكرهم لأمير منطقة الباحة على ما تجده المحافظة من دعم واهتمام، مثمناً له هذه الزيارة التفقدية التي تأتي في إطار حرصه على توفير ما يحتاجه أهالي المحافظة من خدمات .
ورفع محافظ الحجرة ربيع بن عبدالرحمن بن هاشم باسمه ونيابة عن جميع أهالي المحافظة بما أقبل به أمير المنطقة من خير وتنمية استفاد منها جميع الأهالي من خلال المشروعات العظيمة التي ستصل لجميع الأهالي مقدما شكره الجزيل له على هذه الزيارة الميمونة والتي لامست مشاعر جميع أهالي المحافظة .
وقدم أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط شكره وتقديره الجزيل لأمير المنطقة على اهتمامه وحرصه على خدمة المواطن الكريم واستفادة من جميع الخدمات البلدية المقدمة له .
وقدم مساعد مدير فرع شؤون الإسكان المهندس حامد العامري شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على اهتمامه وحرصه على تنفيذ مشاريع الإسكان للمواطنين وسرعة معالجة التحديات على أكمل وجه، واعداً بإنجاز جميع الأعمال في وقتها المحدد.