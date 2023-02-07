نصف مليار ريال وبشائر الخير ترافق أمير الباحة خلال زيارته للقطاع التهامي

كما أطلق أمير المنطقة العمل في المشاریع البلدیة الجدیدة التي سیتم البدء بتنفیذھا في بلدیات القطاع التھامي في ھذا العام 2023م وبتكلفةإجمالیة تصل إلى 188 ملیون ریال منھا مشروع الإصحاح البیئي لبلدیات القطاع التھامي بتكلفة 60 ملیون ریال ومشروع إنشاء المردم الصحي الھندسي بالقطاع التھامي بتكلفة 20 ملیون ریال، ومشروع إنشاء المحطات الانتقالية للنفايات بالقطاع التھامي بتكلفة 15 ملیون ریال، ومشاریع التشغیل والصیانة والبرامج ببلدیات القطاع التھامي بتكالف تتجاوز 83 ملیون ریال، ومشروع المردم الصحي الھندسي الذي یعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، ویستھدف تعزیز استراتیجیات الأمانة في تطبيق وسائل المحافظة على البیئة، عبر استخدام عناصر تقنیات الردم الصحي.