نحيطكم بأجوائكم.. صور الرادار ترصد سحباً رعديّة مُمطرة على بعض مناطق المملكة

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية، في حين لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من منطقة تبوك.