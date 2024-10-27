انطلاق النسخة الثالثة من الملتقى الاقتصادي السعودي - الإماراتي

يُعقد الملتقى لتعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين المملكة ودولة الإمارات، كما يأتي امتداداً لمخرجات آلية العمل المشتركة بين البلدين ضمن "إستراتيجية العزم"، التي تهدف إلى توفير نموذجٍ للتكامل والتعاون عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية، حيث عقد الملتقى الأول بأبوظبي 2018، والثاني في الرياض 2019.