انطلاق النسخة الثالثة من الملتقى الاقتصادي السعودي - الإماراتي

انطلقت -قبل قليل- النسخة الثالثة من الملتقى الاقتصادي السعودي - الإماراتي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير الشراكات بين البلدين.
يأتي هذا الملتقى ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي واستكشاف فرص استثمارية جديدة تدعم النمو المستدام في كلا البلدين.
يشارك في الملتقى وفدٌ تجاري إماراتي يضم أكثر من 100 من كبريات الشركات الإماراتية، يرأسه وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري.
يُعقد الملتقى لتعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين المملكة ودولة الإمارات، كما يأتي امتداداً لمخرجات آلية العمل المشتركة بين البلدين ضمن "إستراتيجية العزم"، التي تهدف إلى توفير نموذجٍ للتكامل والتعاون عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية، حيث عقد الملتقى الأول بأبوظبي 2018، والثاني في الرياض 2019.