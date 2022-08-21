"زراعة عسير" تنفي الأخبار المتداوَلة حول اجتماعها لتصحيح وضع الآبار

وأضافت بأنه فيما يخص متطلبات تصحيح وضع الآبار التي لا تحمل تراخيص، سواء بأرض زراعية أو سكنية للآبار، فيمكن التقدُّم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وإرفاق صورة من الهوية، وصورة من الكروكي أو صورة جوية للمزرعة، وصورة من الصك أو عقد مبايعة. وأما الآبار المشتركة فيمكن تقديم وكالة باسم أحد الشركاء لاستكمال الطلب والتقديم عن طريق منصة رخص الآبار الإلكترونية بموقع الوزارة، أو عن طريق التطبيق. وبعد الحصول على رقم الطلب يتم مراجعة أقرب مكتب أو وحدة لاستكمال الطلب، والرفع به لوكالة المياه بالوزارة، وإصدار شهادة تصحيح وضع البئر. علمًا بأن الموقع يستقبل الطلبات حتى تاريخ 1444/ 2/ 19.