"زراعة عسير" تنفي الأخبار المتداوَلة حول اجتماعها لتصحيح وضع الآبار

نفت إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير الأخبار والشائعات المتداوَلة والمنسوبة للاجتماع مع موظفي إدارة المياه بخصوص التعليمات الخاصة بتصحيح وضع الآبار، والمهلة المحددة. وأكد فرع الوزارة بمنطقة عسير عدم صحة الشائعات جملة وتفصيلاً.
وتفصيلاً، أكدت زراعة عسير أنه لم يتم الاجتماع مع أي من مختصي إدارة المياه، ولم يتم التصريح لأي جهة، وأن الأخبار المتداوَلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيحة؛ وعلى ذلك فإن فرع الوزارة بمنطقة عسير يخلي مسؤوليته من هذه الأخبار والشائعات التي لا تستند لمصدر رسمي، ويؤكد لجميع المواطنين والمزارعين وأصحاب الآبار حرصه على تقديم الخدمات بكل يسر وسهولة، سواء حضوريًّا للإدارات المختصة بالفرع، أو المكاتب والوحدات؛ لمساعدتهم وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة، أو عن طريق الرابط الخاص بطلبات الآبار بموقع الوزارة.
وشدَّدت إدارة فرع الزراعة بعسير على أهمية أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة، والحرص على عدم تداوُل الشائعات المنسوبة. وأهابت لعدم نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة.
وأضافت بأنه فيما يخص متطلبات تصحيح وضع الآبار التي لا تحمل تراخيص، سواء بأرض زراعية أو سكنية للآبار، فيمكن التقدُّم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وإرفاق صورة من الهوية، وصورة من الكروكي أو صورة جوية للمزرعة، وصورة من الصك أو عقد مبايعة. وأما الآبار المشتركة فيمكن تقديم وكالة باسم أحد الشركاء لاستكمال الطلب والتقديم عن طريق منصة رخص الآبار الإلكترونية بموقع الوزارة، أو عن طريق التطبيق. وبعد الحصول على رقم الطلب يتم مراجعة أقرب مكتب أو وحدة لاستكمال الطلب، والرفع به لوكالة المياه بالوزارة، وإصدار شهادة تصحيح وضع البئر. علمًا بأن الموقع يستقبل الطلبات حتى تاريخ 1444/ 2/ 19.
يُذكر أن فرع الوزارة بمنطقة عسير سيغطي رفع الطلبات كافة الواردة له خدمة للمواطنين وأصحاب الآبار الذين تجاوبوا مع هذه الحملة التصحيحية.