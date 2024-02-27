"نائب أمير المدينة" يبرز المقومات الاقتصادية والإمكانيات التنموية للمنطقة ومحافظة ينبع

من جهته قدّم رئيسُ مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، نيابة عن الأعضاء؛ عظيمَ شكره وتقديره لنائب أمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه ومتابعته لأعمال غرفتَي المدينة وينبع في ظلّ الحراك الذي تشهده الغرف التجارية في المملكة، مؤكدًا أن اتحاد الغرف يعمل على العديد من المبادرات التي تساهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، وتحسين بيئة الأعمال، والتي ستشمل تنظيم زيارات لكبار المستثمرين وقيادات الأعمال الاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة؛ بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.