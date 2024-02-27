"نائب أمير المدينة" يبرز المقومات الاقتصادية والإمكانيات التنموية للمنطقة ومحافظة ينبع

التقى الأميرُ سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، في مركز إعداد القادة بمدينة ينبع الصناعية؛ رئيسَ مجلس إدارة اتّحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ورؤساء وممثلي الغرف التجارية على مستوى المملكة، وذلك بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبد الهادي بن عبد الرحمن الجهني.
ورحّب نائب أمير منطقة المدينة المنورة، بالوفد الذي يزور محافظة ينبع، بمناسبة الاجتماع الـ128 لمجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية الذي تستضيفه غرفة ينبع، والذي يعزّز التكامل التنموي بين مناطق المملكة.
وتحدّث الأمير سعود بن خالد الفيصل، خلال اللقاء، عن المقومات الاقتصادية والإمكانيات التنموية التي تمتلكها منطقة المدينة المنورة ومحافظة ينبع، ومجالات الاستثمارات المتنوعة في القطاعات السياحية والصناعية واللوجستية، في ظلّ الدعم الذي تحظى به المنطقة في عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله، وتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المحوري في منظومة التنمية المستدامة، والتطوير الشامل الذي تشهده المملكة وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكّد نائبُ أمير المدينة المنورة أهميةَ التركيز على دعم روّاد ورائدات الأعمال، وتوجيه الدعوة إليهم لحضور الفعاليات والأنشطة الاقتصادية، بوصفهم مؤثرين في قطاع الأعمال والاستثمار بالمنطقة، وإتاحة الفرص الاستثمارية لهم، مشيرًا إلى حرص إمارة المنطقة وكافة الشركاء على تهيئة المناخ الاستثماري وتقديم الخدمات للمستثمرين، في إطار تذليل التحديات التي قد تعترض النموَّ في الأعمال والمشاريع التجارية.
وشهد اللقاءُ تقديمَ عرضٍ مرئي عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة ينبع الصناعية، بالإضافة إلى استعراض الخدمات والممكنات التي تقدّمها واحة ينبع التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لرواد الأعمال والمستثمرين الصناعيين.
من جهته قدّم رئيسُ مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، نيابة عن الأعضاء؛ عظيمَ شكره وتقديره لنائب أمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه ومتابعته لأعمال غرفتَي المدينة وينبع في ظلّ الحراك الذي تشهده الغرف التجارية في المملكة، مؤكدًا أن اتحاد الغرف يعمل على العديد من المبادرات التي تساهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، وتحسين بيئة الأعمال، والتي ستشمل تنظيم زيارات لكبار المستثمرين وقيادات الأعمال الاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة؛ بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.