إعلان حركة توجيه المعلمين المعينين بالتعاقد في 5 مناطق ومحافظات

واعتمد مدير تعليم القويعية صالح الزهراني، حركة نقل المعلمين والمعلمات الجدد والبالغ عددهم 311 معلمًا ومعلمةً، منهم 37 معلمًا و274 معلمةً، فيما اعتمد المدير العام لتعليم نجران حركة توجيه المعلمين والمعلمات الجدد، متمنيًا لهم التوفيق لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع والفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.