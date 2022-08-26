إعلان حركة توجيه المعلمين المعينين بالتعاقد في 5 مناطق ومحافظات

بدأ العديد من إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إعلان حركة توجيه المعلمين والمعلمات المعينين بالتعاقد الرسمي؛ وذلك عبر حساباتهم في نظام "نور".
واعتمد مدير عام تعليم الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، حركة توجيه المعلمين والمعلمات الجدد، والبالغ عددهم 330 معلمًا ومعلمةً، منهم 33 معلمًا و297 معلمةً.
فيما أعلن "تعليم بيشة" حركة توجيه المعلمين والمعلمات المعنيين الجدد ضمن الوظائف التعاقدية عبر نظام "نور"، متمنين لهم التوفيق والسداد، كذلك اعتمد مدير تعليم عفيف سعيد مساعد الزهراني، حركة توزيع المعلمات المعينات بالتعاقد الرسمي، وأكد قسم شؤون المعلمين على أهمية مباشرتهن يوم الأحد القادم 1/ 2/ 1444هـ.
واعتمد مدير تعليم القويعية صالح الزهراني، حركة نقل المعلمين والمعلمات الجدد والبالغ عددهم 311 معلمًا ومعلمةً، منهم 37 معلمًا و274 معلمةً، فيما اعتمد المدير العام لتعليم نجران حركة توجيه المعلمين والمعلمات الجدد، متمنيًا لهم التوفيق لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع والفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.