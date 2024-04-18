أمير الشرقية يثمّن جهود الأمانة والجهات المعنية خلال فترة هطول الأمطار

ثمّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الجهود التي بذلتها أمانة المنطقة خلال الحالة المطرية في الأيام الماضية، مشيدًا بالتكامل بين الجهات المعنية لمواجهة التقلبات الجوية، وما ينتج عنها من أمطار قد تتسبب في تجمع المياه في بعض طرق المنطقة.
وقال الأمير سعود بن نايف: "نحمد الله على ما رزقنا من أمطار خلال الأيام الماضية، جعلها الله أمطار خير وبركة، والحمد لله فقد كانت كميات الأمطار التي هطلت على المنطقة الشرقية كبيرة، وتم التعامل معها من قبل الجهات المعنية بشكل احترافي ومميز بتوفيق الله، ثم بالدعم الذي تقدمه القيادة الحكيمة " رعاها الله " لمشاريع البنية التحتية وتصريف السيول".
وأضاف: "ما شاهدناه من جهود من أمانة المنطقة الشرقية وتكاملها مع بقية الجهات للحد من تأثير الحالة المطرية على المنطقة أمر يدل على التخطيط الجيد والتنسيق بين جميع القطاعات المختصة؛ لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، فلهم الشكر ولجميع الجهات العاملة في الميدان والتي ساهمت في إنجاح الخطط المعدة لضمان سلامة الجميع".
جاء ذلك خلال استقباله أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير الذي قدّم تقريراً عن جهود الأمانة، حيث أوضح أن أمانة المنطقة الشرقية بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المنطقة، حيث شارك في تنفيذ خطة الأمطار قرابة (٣١٠٠) من المختصين وتم سحب قرابة (٥.٣١٥.١٠١) متر مكعب من مياه الأمطار من (٣٣٦) موقعاً.
ورفع الجبير الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته الدائمة لجهود الأمانة والجهات العاملة في الميدان خلال فترة هطول الأمطار، كما قدم شكره لجميع العاملين والجهات المشاركة.