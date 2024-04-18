أمير الشرقية يثمّن جهود الأمانة والجهات المعنية خلال فترة هطول الأمطار

جاء ذلك خلال استقباله أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير الذي قدّم تقريراً عن جهود الأمانة، حيث أوضح أن أمانة المنطقة الشرقية بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المنطقة، حيث شارك في تنفيذ خطة الأمطار قرابة (٣١٠٠) من المختصين وتم سحب قرابة (٥.٣١٥.١٠١) متر مكعب من مياه الأمطار من (٣٣٦) موقعاً.