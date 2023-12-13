"الفالح": فرصُ توظيف السعوديين أولويةٌ لـ"الاستثمار".. مع أهمية تعزيز التنافسية

أكّد وزيرُ الاستثمار المهندس خالد الفالح، أهميةَ الشراكة بين تطوير رأس المال البشري والمجالات الاستثمارية من خلال إيجاد قيم مجتمعية وتنظيمات وتشريعات، والتشجيع عليها.
وأشار خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل، إلى برامج عمل الوزارة وفرص توظيف السعوديين كأولوية، مع أهمية تعزيز التنافسية بحيث تكون داعمًا لهذه السياسات، ومحفّزًا لتوطين الوظائف.
وتطرّق "الفالح" إلى إنشاء شركات وطنية بارزة في عدد من المجالات التي تدعم الاستدامة التنافسية على مستوى إقليمي وعالمي، وتوفّر بيئة تنافسية بمنظومتها وقدراتها العالية بالمملكة.
وبيّن أن المزامنة العالية بين مسارات العمل في المملكة، وتغذيتها بالكوادر البشرية العاملة والماهرة، بالتوافق مع منظومة تعليمية وتدريبية؛ تنتج رأس المال البشري.