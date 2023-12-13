"الفالح": فرصُ توظيف السعوديين أولويةٌ لـ"الاستثمار".. مع أهمية تعزيز التنافسية

وأشار خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل، إلى برامج عمل الوزارة وفرص توظيف السعوديين كأولوية، مع أهمية تعزيز التنافسية بحيث تكون داعمًا لهذه السياسات، ومحفّزًا لتوطين الوظائف.