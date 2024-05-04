التصنيف العمري للأفلام السينمائية.. دليل "تنظيم الإعلام" لمشاهدة آمنة لك ولأسرتك

أوضحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، التصنيف العمري للأفلام السينمائية لاختيار الفيلم المناسب للأسرة، حسب معايير ملاءمتها لكل فئة عمرية، وما يناسب احتياجاتها.
وشدّدت الهيئة على ضرورة اتباع نظام التصانيف العمرية، الذي يحدّد مدى ملاءمة المحتوى للفئات العمرية المختلفة، ومساعدة أولياء الأمور على اختيار المناسب لهم ولأبنائهم.
وقالت إن التصنيف الأخضر مناسبٌ لجميع الأعمار، فيما يأتي التصنيف الأصفر PG الذي ينصح بمرافقة الراشدين لمَن هم تحت 12 عاماً، ثم PG15 الذي يلزم مرافقة الراشدين لمَن هم تحت 15 عاماً.
وأضافت في إنفوجراف نشرته على حسابها في "إكس"، أن التصنيف R15 يعني أنه لا يسمح بمشاهدة المحتوى لمَن هم دون سن الـ 15، وبالتالي غير مسموحٍ لمَن دون الـ 18.