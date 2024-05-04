التصنيف العمري للأفلام السينمائية.. دليل "تنظيم الإعلام" لمشاهدة آمنة لك ولأسرتك

وأضافت في إنفوجراف نشرته على حسابها في "إكس"، أن التصنيف R15 يعني أنه لا يسمح بمشاهدة المحتوى لمَن هم دون سن الـ 15، وبالتالي غير مسموحٍ لمَن دون الـ 18.