LOS BANDIDOS يحتفل بمناسبة مرور عامين على تواجدهم بالسعودية وتتصدر قائمة المطاعم خليجياً

احتفلت شركة بان المحدودة بمناسبة مرور عامين على افتتاح مطعم LOS BANDIDOS الأشهر والأحدث في قلب العاصمة الرياض بشارع الضباب وبالقرب من طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز التحلية وطريق الملك عبدالعزيز (مجمع ميدتاون). وهو الفرع الأول في منطقة الشرق الاوسط ويعتبر من أهم مطاعم أوروبا وتحديداً إسبانيا لعمر يزيد عن ٣٦ عاماً في ماربيا وبالتحديد في بورتابانوس.