LOS BANDIDOS يحتفل بمناسبة مرور عامين على تواجدهم بالسعودية وتتصدر قائمة المطاعم خليجياً

احتفلت شركة بان المحدودة بمناسبة مرور عامين على افتتاح مطعم LOS BANDIDOS الأشهر والأحدث في قلب العاصمة الرياض بشارع الضباب وبالقرب من طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز التحلية وطريق الملك عبدالعزيز (مجمع ميدتاون). وهو الفرع الأول في منطقة الشرق الاوسط ويعتبر من أهم مطاعم أوروبا وتحديداً إسبانيا لعمر يزيد عن ٣٦ عاماً في ماربيا وبالتحديد في بورتابانوس.
ودعت الشركة أبرز وأهم الشخصيات المهتمة في مجال الأغذية والمشروبات وممثلي وسائل الإعلام والسوشيال ميديا وعدد من سيدات ورجال الأعمال.
و يعتبر مطعم LOS BANDIDOS إضافة جديدة في مجال الضيافة وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية من خلال تنوع المطعم وطريقة الجلسات وديكور المطعم المتميز والذي يضم لمسات وديكورات مختلفة تجعل منه مكاناً جاذباً للأفراد والعائلات وكذلك لاجتماعات الشركات وغيرها.
ويتسع لأكثر من ١٠٠ شخص ويضم فريقاً مدرباً من كبار الطهاة والعاملين الذين تم تدريبهم بعناية فائقة الأمر الذي يجعل عملاءهم في غاية السعادة والسرور إضافة إلى النكهات والجودة في تحضير أشهى وألذ الأطباق الأوروبية والعالمية من فرنسا وإسبانيا وغيرها كذلك الحلويات التي يتم تنفيذها وتحضيرها بأسعار في متناول الجميع.
وتجربة المذاق الفريد بالمطعم والخدمة المتميزة والموقع تجعله خياراً إستراتيجياً للعديد من الباحثين عن الهدوء والجودة والنوعية.
و يقدم المطعم عدداً من الأطباق الخاصة والمذاق الرائع المتميز على أيدي أمهر الطهاة من إسبانيا وفرنسا إضافة إلى تخصيص ليالٍ معينة وأمسيات موسيقية حية متنوعة.