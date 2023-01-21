مركز الأطراف الصناعية في سيئون اليمنية يخدم 328 مستفيدًا خلال ديسمبر

قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، خدماته الطبية المتنوعة لـ328 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر ديسمبر 2022م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتضمّن المشروع تقديم 1.490 خدمة؛ حيث بلغت نسبة الذكور 61%، ونسبة الإناث 39%، بينما شكّلت نسبة النازحين 20% والمقيمين 80% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ67 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية.
وتم تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين: جلسات العلاج الفيزيائي، والاستشارات التخصصية، استفاد منها 261 مريضًا.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً في المركز؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.