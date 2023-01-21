مركز الأطراف الصناعية في سيئون اليمنية يخدم 328 مستفيدًا خلال ديسمبر

قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، خدماته الطبية المتنوعة لـ328 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر ديسمبر 2022م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.